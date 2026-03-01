Concert So Gospel

Place Voltaire Châteauroux Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’Église Saint-André accueille le groupe So Gospel pour un concert !

Fondé en 2009, So Gospel est un groupe né d’une passion profonde pour le gospel. Composé d’une dizaine de chanteurs issus des plus grandes chorales de France, le groupe a déjà donné plus de 550 concerts, rassemblant 150 000 spectateurs en France et à l’international.

Porté par des valeurs d’amour, d’espoir et de foi, So Gospel mêle avec énergie le gospel aux

influences jazz, soul et RnB, revisitant aussi bien les grands classiques que des titres contemporains tels que “Oh when the Saints”, “Let my people go” entre autres. 16 .

Place Voltaire Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 9 53 61 44 65 contact@sogospel.fr

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English :

Saint-André Church welcomes the So Gospel group for a concert!

L’événement Concert So Gospel Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme