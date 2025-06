Concert So Gospel Square de l’Eglise Deauville 22 juillet 2025 21:00

Calvados

Concert So Gospel Square de l'Eglise Eglise Saint-Augustin Deauville Calvados

2025-07-22 21:00:00

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Depuis 2009, So Gospel parcourt la France et l’étranger pour partager des musiques Gospel traditionnelles et contemporaines. Composé de six chanteurs, issus des plus grandes chorales de Gospel de France, certains d’entre eux ont chanté avec Stevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Badi…

Si le groupe puise, sans compromis, ses valeurs dans celles de l’Evangile (Gospel, en anglais), il tire son inspiration dans les sonorités du Jazz, de la Soul ou du RnB, avec des chants comme « Victory » ou « We have overcome ». Enfin, c’est magistralement qu’il revisite les chants traditionnels « Oh when the saints », « This litle light of mine » ou encore l’indémodable « Oh happy day ».

Square de l'Eglise Eglise Saint-Augustin

Deauville 14800 Calvados Normandie

English : Concert So Gospel

Since 2009, So Gospel has been touring France and abroad, sharing traditional and contemporary Gospel music. Made up of six singers from France’s top Gospel choirs, some of whom have sung with Stevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Badi?

While the group uncompromisingly draws its values from the Gospel, it also draws its inspiration from the sounds of Jazz, Soul and RnB, with songs like « Victory » and « We have overcome ». Finally, he masterfully revisits traditional songs such as « Oh when the saints », « This litle light of mine » and the timeless « Oh happy day ».

German : Concert So Gospel

Seit 2009 reist So Gospel durch Frankreich und das Ausland, um traditionelle und zeitgenössische Gospelmusik zu präsentieren. Die Gruppe besteht aus sechs Sängern, die aus den größten Gospelchören Frankreichs hervorgegangen sind. Einige von ihnen haben mit Stevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Badi? gesungen

Die Gruppe schöpft ihre Werte kompromisslos aus dem Evangelium (Gospel, auf Englisch), lässt sich aber auch von Jazz, Soul oder RnB inspirieren, mit Liedern wie « Victory » oder « We have overcome ». Und schließlich interpretiert er meisterhaft traditionelle Lieder wie « Oh when the saints », « This litle light of mine » oder das zeitlose « Oh happy day » neu.

Italiano :

Dal 2009, i So Gospel sono in tournée in Francia e all’estero per condividere la musica Gospel tradizionale e contemporanea. Composto da sei cantanti provenienti da alcuni dei principali cori gospel francesi, alcuni dei quali hanno cantato con Stevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Badi?

Sebbene il gruppo tragga i suoi valori senza compromessi dal Vangelo, si ispira anche alle sonorità del jazz, del soul e dell’RnB, con canzoni come « Victory » e « We have overcome ». Infine, rivisita magistralmente le canzoni tradizionali « Oh when the saints », « This litle light of mine » e l’intramontabile « Oh happy day ».

Espanol :

Desde 2009, So Gospel recorre Francia y el extranjero compartiendo música Gospel tradicional y contemporánea. Formado por seis cantantes procedentes de algunos de los principales coros de Gospel de Francia, algunos de los cuales han cantado con Stevie Wonder, Amel Bent, Céline Dion, Chimène Badi?

Aunque el grupo extrae sus valores sin concesiones del Gospel, también se inspira en los sonidos del jazz, el soul y el RnB, con canciones como « Victory » y « We have overcome ». Por último, revisita magistralmente las canciones tradicionales « Oh when the saints », « This litle light of mine » y la intemporal « Oh happy day ».

