Concert So Gospel Tournée 2026 à Vaudry Salle des fêtes Le Fay Vire Normandie

Concert So Gospel Tournée 2026 à Vaudry

Salle des fêtes Le Fay 59 rue du Fay Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 22:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Fondé en 2009, So Gospel est un groupe né d’une passion profonde pour le gospel. Composé d’une dizaine de chanteurs issus des plus grandes chorales de France, le groupe a déjà donné plus de 550 concerts, rassemblant 150 000 spectateurs en France et à l’international.

Porté par des valeurs d’amour, d’espoir et de foi, So Gospel mêle avec énergie le gospel aux influences jazz, soul et RnB, revisitant aussi bien les grands classiques que des titres

contemporains tels que “Oh when the Saints”, “Let my people go” entre autres. .

English : Concert So Gospel Tournée 2026 à Vaudry

Founded in 2009, So Gospel is a group born of a deep passion for gospel music. Comprising a dozen singers from some of France’s finest choirs, the group has already given over 550 concerts, attracting 150,000 spectators in France and abroad.

