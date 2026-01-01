Concert So Lune chemin de la Vieille Forme Rochefort
Concert So Lune chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 17 janvier 2026.
chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort Charente-Maritime
Début : 2026-01-17 20:30:00
2026-01-17
En 1ère partie ROCK ELECTRO SCHOOL suivi des SO LUNE (TRIP-HOP LYRIQUE).
chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
English : Concert So Lune
Part 1: ROCK ELECTRO SCHOOL followed by SO LUNE (LYRICAL TRIP-HOP).
L’événement Concert So Lune Rochefort a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan