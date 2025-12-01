Concert Soave

Amilly Loiret

2025-12-14 18:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Romain Bockler et Jean-Marc Aymes proposent un programme dédié aux motets pour voix de basse et violons à l’italienne , disposition plus rare que celle pour soprano et dessus, mais dans laquelle les deux compositeurs ont fait preuve d’une magnifique inventivité. Campra et Bernier représentent le sommet de la manière italienne tant prisée en France au début du XVIIIème siècle. On retrouve dans leurs motets, l’alliance de l’élégance et de la noblesse française, avec la fraîcheur, le dramatisme et le naturel italien.

Le jeune baryton est l’interprète idéal de ces chefs-d’œuvre absolus et pourtant méconnus de la musique sacrée française du XVIIIème siècle ! .

