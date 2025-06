Concert Sofia Bortoluzzi La Grande École Le Havre 18 juillet 2025 21:00

Seine-Maritime

Concert Sofia Bortoluzzi La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 21:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Sofia Bortoluzzi en live à La Grande École !

Viens passer une soirée magique avec la voix envoûtante de Sofia Bortoluzzi, de 19h à 21h à La Grande École.

Ambiance intimiste et vibes musicales garanties !

– Entrée libre

– Bar et terrasse pour profiter pleinement

– Un moment à ne pas manquer

On t’attend pour vibrer ensemble.

La Grande École 6 rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

English : Concert Sofia Bortoluzzi

Sofia Bortoluzzi live at La Grande École!

Come and spend a magical evening with the enchanting voice of Sofia Bortoluzzi, from 7pm to 9pm at La Grande École.

Intimate atmosphere and musical vibes guaranteed!

– Free admission

– Bar and terrace to enjoy

– A moment not to be missed

We look forward to seeing you there.

German :

Sofia Bortoluzzi live in La Grande École!

Verbringe einen magischen Abend mit der bezaubernden Stimme von Sofia Bortoluzzi von 19.00 bis 21.00 Uhr in La Grande École.

Intime Atmosphäre und musikalische Vibes sind garantiert!

– Eintritt frei

– Bar und Terrasse, um in vollen Zügen zu genießen

– Ein Moment, den du nicht verpassen solltest

Wir warten auf dich, um gemeinsam zu vibrieren.

Italiano :

Sofia Bortoluzzi dal vivo a La Grande École!

Venite a trascorrere una serata magica con l’incantevole voce di Sofia Bortoluzzi, dalle 19 alle 21 presso La Grande École.

Atmosfera intima e vibrazioni musicali garantite!

– Ingresso libero

– Bar e terrazza a disposizione

– Un momento da non perdere

Vi aspettiamo.

Espanol :

¡Sofia Bortoluzzi en directo en La Grande École!

Venga a pasar una velada mágica con la voz hechizante de Sofia Bortoluzzi, de 19:00 a 21:00 en La Grande École.

Ambiente íntimo y ambiente musical garantizados

– Entrada gratuita

– Bar y terraza para disfrutar

– Un momento que no debe perderse

Le esperamos.

