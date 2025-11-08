Concert Sofia Bortoluzzi Pop rock Happy Dock Le Havre

Concert Sofia Bortoluzzi Pop rock

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Sofia à peine 21 ans, nous guide dans son univers, qui prend la source à la fois dans le hip-hop et le jazz et la Pop.

Son phrasé énergique et les textes sensibles articulés autour des beats imaginés par le tailleur de sons, Mine Sale, créent une atmosphère intime.

Un hip-hop alternatif, tant dans les productions que les lyrics, qui livrent pas mal d’expérimentations rafraîchissantes. .

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51

