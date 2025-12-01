[COMPLET] Concert Sofiane Pamart Quai de la Réunion Le Havre

[COMPLET] Concert Sofiane Pamart

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Après avoir conquis les plus grandes scènes internationales, Sofiane Pamart revient en

France et s’installe dans les plus grandes villes pour une série de concerts exceptionnels. Pendant plusieurs soirées consécutives, il transformera chaque lieu en un véritable écrin musical.

Dans des cadres intimes et prestigieux, soigneusement sélectionnés, laissez vous emporter par l’émotion intense et la virtuosité de cet artiste hors du commun. Surnommé le Piano King , Sofiane Pamart vous invite à une immersion totale dans son univers musical, où chaque soirée promet d’être une expérience unique. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

