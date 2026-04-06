Concert Sofiane Pamart Stade de France Saint-Denis

Saint-Denis

Concert Sofiane Pamart

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Après des concerts prestigieux, Sofiane Pamart devient le 1er pianiste à jouer au Stade de France. Figure du piano moderne, Chevalier des Arts et des Lettres, il poursuit une ascension fulgurante, entre succès internationaux et collaborations de prestige.

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Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

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English : Concert Sofiane Pamart

After a series of prestigious concerts, Sofiane Pamart becomes the first pianist to perform at the Stade de France. A leading figure in modern piano and a Chevalier des Arts et des Lettres, he continues his meteoric rise, enjoying international success and prestigious collaborations.

L’événement Concert Sofiane Pamart Saint-Denis a été mis à jour le 2025-12-12 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes