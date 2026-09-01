Concert Soft Jazz Cool Dreams Poulaines
dimanche 27 septembre 2026 · Poulaines
Informations pratiques
Poulaines
Concert Soft Jazz Cool Dreams
Rue de la Mairie Poulaines Indre
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
L’association Poulaines Culture et Patrimoine vous propose un concert de jazz à la salle des fêtes avec le groupe Cool Dreams.Familles
Plongez dans une ambiance jazz douce et envoûtante avec le groupe Cool Dreams, qui vous propose une performance soft jazz pour une après-midi de détente et d’émotion. Au programme : des mélodies smooth et raffinées, parfaites pour les amateurs de jazz comme pour les néophytes en quête de découvertes musicales.
À Poulaines, au cœur du Pays de Bazelle, cet événement s’inscrit dans une démarche culturelle et patrimoniale, soutenue par la mairie et ses partenaires locaux. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir le charme de notre territoire à travers la musique. 18 .
Rue de la Mairie Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 28 74 26
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English :
The Poulaines Culture and Heritage Association invites you to a jazz concert at the Salle des Fêtes featuring the band Cool Dreams.
L’événement Concert Soft Jazz Cool Dreams Poulaines a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Chabris – Pays de Bazelle
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