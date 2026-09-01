Informations pratiques

Poulaines

Concert Soft Jazz Cool Dreams

Rue de la Mairie Poulaines Indre

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 15:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

L’association Poulaines Culture et Patrimoine vous propose un concert de jazz à la salle des fêtes avec le groupe Cool Dreams.Familles

Plongez dans une ambiance jazz douce et envoûtante avec le groupe Cool Dreams, qui vous propose une performance soft jazz pour une après-midi de détente et d’émotion. Au programme : des mélodies smooth et raffinées, parfaites pour les amateurs de jazz comme pour les néophytes en quête de découvertes musicales.

À Poulaines, au cœur du Pays de Bazelle, cet événement s’inscrit dans une démarche culturelle et patrimoniale, soutenue par la mairie et ses partenaires locaux. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir le charme de notre territoire à travers la musique. 18 .

Rue de la Mairie Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 28 74 26

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English :

The Poulaines Culture and Heritage Association invites you to a jazz concert at the Salle des Fêtes featuring the band Cool Dreams.

L’événement Concert Soft Jazz Cool Dreams Poulaines a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Chabris – Pays de Bazelle