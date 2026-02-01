Concert SoGospel Eglise Lons-le-Saunier

Concert SoGospel

Eglise 22 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier Jura

Début : 2026-02-24 20:30:00

fin : 2026-02-24 22:30:00

2026-02-24

Fondé en 2009, So Gospel est un groupe né d’une passion profonde pour le gospel.

Composé d’une dizaine de chanteurs issus des plus grandes chorales de France, le groupe a déjà donné plus de 550 concerts, rassemblant 150 000 spectateurs en France et à l’international.

Porté par des valeurs d’amour, d’espoir et de foi, So Gospel mêle avec énergie le gospel aux influences jazz, soul et RnB, revisitant aussi bien les grands classiques que des titres contemporains tels que “Oh when the Saints”, “Let my people go” entre autres. .

Eglise 22 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 892 68 36 22 contact@sogospel.fr

