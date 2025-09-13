Concert Soirée Antillaise Dj Waaryo La Grande École Le Havre

La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-13 21:30:00

2025-09-13

Direction les Caraïbes le temps d’une soirée ! Ambiance chaude, couleurs ensoleillées et rythmes endiablés pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Au programme

Ti’ Punch en avant pour démarrer la soirée comme il se doit !

Zouk, reggae, dancehall, kompa… Laissez-vous emporter par la vibe antillaise.

Entrée libre Venez avec votre bonne humeur et vos pas de danse ! .

La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

