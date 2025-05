Concert Soirée blanche -Dj Set & Saxo – La Grande École Le Havre, 13 juin 2025 19:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Concert Soirée blanche -Dj Set & Saxo La Grande École 6 rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 19:00:00

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Ambiance élégante, tenues claires et vibes festives au programme !

Rejoignez-nous pour une Soirée Blanche chic et en musique

Au programme

DJ set by Mister Cool

Saxophoniste live pour une touche envoûtante

Commencez la soirée en beauté en dînant chez Les Enfants Sages, juste en face, puis traversez la rue pour prolonger l’expérience côté La Grande École.

Dress code blanc conseillé

Un vendredi soir à vivre… en toute élégance !

La Grande École 6 rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

English : Concert Soirée blanche -Dj Set & Saxo

Elegant ambiance, bright outfits and festive vibes!

Join us for a chic, musical Soirée Blanche

On the program:

DJ set by Mister Cool

Live saxophonist for an enchanting touch

Start the evening in style with dinner at Les Enfants Sages, just across the street, then cross the street to extend the experience at La Grande École.

White dress code recommended

A Friday evening to enjoy? in style!

German :

Elegantes Ambiente, klare Kleidung und festliche Vibes stehen auf dem Programm!

Begleiten Sie uns auf eine schicke Soirée Blanche mit Musik

Auf dem Programm stehen:

DJ-Set von Mister Cool

Live-Saxophonist für einen bezaubernden Touch

Beginnen Sie den Abend mit einem Abendessen bei Les Enfants Sages, gleich gegenüber, und überqueren Sie dann die Straße, um das Erlebnis auf der Seite von La Grande École zu verlängern.

Weißer Dresscode wird empfohlen

Ein Freitagabend, den Sie in aller Eleganz erleben sollten!

Italiano :

Un’atmosfera elegante, abiti luminosi e un’atmosfera di festa!

Unisciti a noi per una Soirée Blanche chic con musica

In programma:

DJ set di Mister Cool

Saxofonista dal vivo per un tocco incantevole

Iniziate la serata in grande stile con una cena da Les Enfants Sages, proprio di fronte, poi attraversate la strada per raggiungere La Grande École e prolungare l’esperienza.

Si consiglia di vestirsi di bianco

Un venerdì sera da vivere con stile!

Espanol :

Un ambiente elegante, trajes brillantes y un ambiente festivo

Acompáñenos en una elegante Soirée Blanche con música

En el programa:

DJ set de Mister Cool

Saxofonista en directo para un toque encantador

Comience la velada con estilo cenando en Les Enfants Sages, justo enfrente, y luego cruce la calle para ir a La Grande École y prolongar la experiencia.

Se recomienda vestir de blanco

Una velada de viernes para disfrutar… ¡con estilo!

