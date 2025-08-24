Concert Soirée de Clôture Périgueux
Concert Soirée de Clôture Périgueux dimanche 24 août 2025.
Concert Soirée de Clôture
Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-24
Soirée de clôture. Entre les ponts des Barris & Saint-Georges. Renseignements au 05 53 02 82 00 .
Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
English : Concert Soirée de Clôture
German : Concert Soirée de Clôture
Italiano :
Espanol : Concert Soirée de Clôture
L’événement Concert Soirée de Clôture Périgueux a été mis à jour le 2025-07-18 par OT Communal de Périgueux