Concert Soirée de soutien Dragshow & Sound System Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Concert Soirée de soutien Dragshow & Sound System

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

–

–

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Ce 08 Novembre, le Béluga te propose une soirée Drag Show et Sound system! Rendez-vous à 19h pour une cantine à prix libre et open control (viens passer tes sons)…

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

English :

This November 08, Le Béluga is throwing you a Drag Show and Sound System party! Meet us at 7pm for a free, open-control canteen (come and play your sounds)…

German :

Am 08. November bietet das Béluga einen Abend mit Drag Show und Soundsystem an! Wir treffen uns um 19 Uhr für eine Open-Control-Kantine mit freien Preisen (komm und spiele deine Sounds)…

Italiano :

L’8 novembre, Le Béluga vi organizza una festa Drag Show e Sound System! Appuntamento alle 19.00 per una mensa di controllo aperta e gratuita (venite a suonare i vostri suoni)…

Espanol :

¡El 08 de noviembre, Le Béluga te propone una fiesta Drag Show y Sound System! Únete a nosotros a las 19:00 para una cantina de control abierto y gratuito (ven y toca tus sonidos)….

