CONCERT SOIRÉE DU PRINTEMPS

FOYER RURAL Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Le Foyer Rural de Montaigut-sur-Save vous ouvre ses portes à l’occasion du retour du printemps !

Au programme

Concert du groupe 80’s Wave .

Boissons & Planches printanières.

Nous vous attendons nombreux ! .

FOYER RURAL Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie foyer.rural.montaigut@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Montaigut-sur-Save opens its doors to welcome the return of spring!

L’événement CONCERT SOIRÉE DU PRINTEMPS Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE