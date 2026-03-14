CONCERT SOIRÉE DU PRINTEMPS Montaigut-sur-Save
CONCERT SOIRÉE DU PRINTEMPS Montaigut-sur-Save vendredi 20 mars 2026.
CONCERT SOIRÉE DU PRINTEMPS
FOYER RURAL Montaigut-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Le Foyer Rural de Montaigut-sur-Save vous ouvre ses portes à l’occasion du retour du printemps !
Au programme
Concert du groupe 80’s Wave .
Boissons & Planches printanières.
Nous vous attendons nombreux ! .
FOYER RURAL Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie foyer.rural.montaigut@gmail.com
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English :
The Foyer Rural de Montaigut-sur-Save opens its doors to welcome the return of spring!
L’événement CONCERT SOIRÉE DU PRINTEMPS Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2026-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE