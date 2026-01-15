CONCERT-SOIRÉE ÉLECTRO Villefort

CONCERT-SOIRÉE ÉLECTRO

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

La Loco est heureuse d’accueillir la toute nouvelle association l’A.R.T Fumé qui organise une ́ * , *. samedi 31 janvier de 19h à 2h.

La toute nouvelle association, l’A.R.T. fumé, vous présente pour la première fois une soirée dédiée aux musiques électroniques, samedi 31 janvier de 19h à 2h à la Loco-Motive 48. Tous les styles se croisent et se transforme

Instrumental, Drum&Bass, Tribe, Mental et Tekno

Boissons et petite restauration

Tarif 5 € Uniquement en prévente https://www.helloasso.com/…/evene…/protocol-la-naissance .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie

English :

La Loco is delighted to welcome the brand-new A.R.T Fumé association, which is organizing a ??????? ????? *????????, ?? ?????????*. Saturday January 31, 7pm-2am.

Price: 5 ? Pre-sale only: https://www.helloasso.com/…/evene…/protocol-la-naissance

