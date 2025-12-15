Concert Soirée Fiesta avec Ziako

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Début : Jeudi 2026-01-29

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Ziako c’est la Fiesta estivale Imaginez-vous dans un univers rempli de couleurs, entre la poésie de Bernard Lavilliers, l’énergie festive rayonnante de la Rue Kétanou et HK et les Saltimbanques.

Les mots s’envolent comme des étincelles et les rythmes embrasent l’âme. Ziako c’est une alchimie Entre guitare enflammée, des textes qui résonnent, une voix qui chante la vie, l’amour et la révolte, portée par des mélodies qui appellent à la fête et au partage. .

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 18 14

Ziako is the Summer Fiesta : Imagine yourself in a universe filled with color, between the poetry of Bernard Lavilliers, the radiant festive energy of Rue Kétanou and HK and the Saltimbanques.

L’événement Concert Soirée Fiesta avec Ziako Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme