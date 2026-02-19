Concert Soirée Funky Feminist L’Autre Canal Nancy

Concert Soirée Funky Feminist

L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 17:30:00

fin : 2026-03-07 23:59:00

2026-03-07 2026-03-08

Soirée 100% funky ! 100 % meufs ! 100 % féministe ! Concerts avec Vera Daisies & P.R2B, dj set avec DJ Nesquick. Et un Bingo féministe animé par la Cie Les Bonnasses et des rencontres.

17h30 Rencontre avec l’artiste P.R2B (proposée par L’Autre Canal).

19h30 Tenez vous prêt·es pour l’ouverture du Bingo Féministe ! Un bingo pédagogique et ludique, animé par la Cie Les Bonnasses, qui vous permettra de gagner des lots uniques, de grande qualité, produits intégralement par des femmes (ou allié·es) ! On remercie les artistes et donateur.rices chaleureusement !

21h Concerts des artistes P.R2B et Vera Daisies, suivis d’un DJ set par DJ Nesquick, pour prolonger la nuit dans une ambiance festive, où musique, performance et convivialité se répondent.

Bar et restauration sur place.

Concerts proposés par L’Autre Canal.

Cartons du Bingo à 5 €.

Goodies, jeux et librairie féministe.

Billetterie en ligne.

Programme complet du festival en ligne.Tout public

L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88 info@lautrecanalnancy.fr

English :

100% funky party! 100% chicks! 100% feminist! Concerts by Vera Daisies & P.R2B, dj set by DJ Nesquick. And a Feminist Bingo hosted by Cie Les Bonnasses, plus social events.

5:30pm: Meet the artist P.R2B (proposed by L?Autre Canal).

7:30pm: Get ready for the opening of the Feminist Bingo! A fun and educational bingo, hosted by Cie Les Bonnasses, where you can win unique, high-quality prizes produced entirely by women (or their allies)! Our warmest thanks to the artists and donors!

9pm: Concerts by artists P.R2B and Vera Daisies, followed by a DJ set by DJ Nesquick, to extend the night in a festive atmosphere, where music, performance and conviviality meet.

Bar and catering on site.

Concerts organized by L?Autre Canal.

Bingo cards at 5?

Goodies, games and feminist bookshop.

Online ticketing.

Full festival program online.

