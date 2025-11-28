Concert Soirée lyrique La Manufacture Aix-en-Provence

Concert Soirée lyrique

Mardi 20 janvier 2026 de 19h à 20h30. La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 19:00:00

fin : 2026-01-20 20:30:00

Date(s) :

2026-01-20

La chanteuse Joanna Wos déploie la richesse de sa voix et l’élégance de sa présence au service du répertoire belcantiste italien. Le pianiste Artur Jaron, tour à tour accompagnateur et soliste, séduit par la finesse de son jeu et la clarté de son toucher.

Le Festival Les Nuits Pianistiques ouvre l’année 2026 par un récital au Théâtre de la Manufacture, situé dans le cœur du Forum Culturel aixois. Il réunit un duo de musiciens d’origine polonaise, avec la soprano Joanna Wos et le pianiste Artur Jaron. La chanteuse prête son ampleur vocale, son timbre dramatique et sa noblesse du port au répertoire belcantiste italien. Le pianiste, accompagnateur ou soliste, apporte son jeu élégant et son toucher perlé, afin d’unir le souffle des héroïnes romantiques à la respiration intérieure du piano. .

La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 23 31 59 festival@lesnuitspianistiques.fr

English :

Singer Joanna Wos deploys the richness of her voice and the elegance of her presence in the service of the Italian Belcan repertoire. Pianist Artur Jaron, by turns accompanist and soloist, captivates with his finesse and clarity of touch.

L’événement Concert Soirée lyrique Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence