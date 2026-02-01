Concert Soirée Mauvais Sang DA BASTA + LIPS + BREAKING TAG 109 rue Ernest Montusès Montluçon
Concert Soirée Mauvais Sang DA BASTA + LIPS + BREAKING TAG 109 rue Ernest Montusès Montluçon jeudi 26 février 2026.
Concert Soirée Mauvais Sang DA BASTA + LIPS + BREAKING TAG
109 rue Ernest Montusès 109 Le Guingois Montluçon Allier
Début : 2026-02-26 20:00:00
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Trois groupes locaux pour une ambiance de folie !
109 rue Ernest Montusès 109 Le Guingois Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Three local bands set the mood!
