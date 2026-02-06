Concert Soirée Musiques Actuelles 109 rue Ernest Montusès Montluçon

Concert Soirée Musiques Actuelles

Tarif : – –

Début : 2026-03-18 19:00:00

Concert Soirée Musiques Actuelles présenté par Robin Le Noir de Carlan.

109 rue Ernest Montusès 109 Le Guingois Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18

English :

Soirée Musiques Actuelles concert presented by Robin Le Noir de Carlan.

