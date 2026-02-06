Concert Soirée Musiques Actuelles 109 rue Ernest Montusès Montluçon
Concert Soirée Musiques Actuelles 109 rue Ernest Montusès Montluçon mercredi 18 mars 2026.
Concert Soirée Musiques Actuelles
109 rue Ernest Montusès 109 Le Guingois Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 19:00:00
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Concert Soirée Musiques Actuelles présenté par Robin Le Noir de Carlan.
.
109 rue Ernest Montusès 109 Le Guingois Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Soirée Musiques Actuelles concert presented by Robin Le Noir de Carlan.
L’événement Concert Soirée Musiques Actuelles Montluçon a été mis à jour le 2026-02-06 par Montluçon Tourisme