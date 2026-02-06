Concert Soirée Paillettes & Facettes Vol.5 Charleville-Mézières

Concert Soirée Paillettes & Facettes Vol.5

Le Forum 18, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières Ardennes

5ème édition explosive qui promet de faire vibrer la nuit avec la soul incendiaire de The Buttshakers, les nappes psychédéliques de Ghost Funk Orchestra et l’énergie de Traft.Et le collectif Insomni’Arts viendra chauffer le dance floor avec une Soul Train.Sortez vos chemises les plus vintages ou vos T-shirts les plus colorés, enfilez vos robes à fleur ou vos pantalons pailletés et surtout révisez vos pas de danse pour le Soul Train.Peace, Love, Unity & Having Fun !!

Le Forum 18, avenue Jean Jaurès Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 49 95 89 69 asso.sapristi@gmail.com

English :

the explosive 5th edition promises to rock the night away with the incendiary soul of The Buttshakers, the psychedelic strings of Ghost Funk Orchestra and the energy of Traft.and the Insomni?Arts collective will heat up the dance floor with a Soul Train.get out your vintage shirts or your most colorful T-shirts, put on your flower dresses or your sequined pants and above all brush up on your dance steps for the Soul Train.Peace, Love, Unity & Having Fun !

