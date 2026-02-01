Concert Sol en Sud à la Meunerie La Meunerie Arles
Samedi 28 février 2026 à partir de 19h30. La Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-28 19:30:00
Votre restaurant La Meunerie vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle !
Une soirée Dîner Concert avec le groupe Sol en Sud.
– Reprises de grandes chansons françaises
– Une ambiance conviviale, des classiques que l’on aime chanter… et bien sûr, une belle soirée autour de la table ! .
La Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 63 44 94
English :
Your restaurant La Meunerie invites you to an exceptional evening!
