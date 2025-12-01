Concert Solann La Cartonnerie Reims

Concert Solann

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-12-10 20:00:00

2025-12-10

Tout public

Chanteuse ensorcelante

Solann trace son chemin entre douceur et tempête, portant haut une chanson française aux teintes néo-folk et aux textes ciselés. D’une voix cristalline, elle murmure la révolte et la réconciliation, explorant sans détour l’injustice, les amours écorchées et les fantômes du passé. Issue d’une famille d’artistes, elle puise ses inspirations dans le théâtre et la musique, admire Aznavour et Barbara et assure les premières parties de Zaho de Sagazan ou de Pierre de Maere avant de s’imposer comme la nouvelle figure émergente de la chanson française. Révélée par le titre féministe Rome , la jeune chanteuse sort son premier album et se retrouve nommée dans la catégorie Chanson originale de l’année aux Victoires de la Musique. Entre confidences murmurées et éclats de rage, Solann façonne un art cathartique et lumineux. Elle fascine, soigne et ensorcèle. .

