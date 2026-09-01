Concert Solas Na Mara Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Informations pratiques

Avranches

Concert Solas Na Mara

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24 22:30:00

Date(s) :

2026-09-24

World Musique avec Solas Na Mara, « la lumière sur la mer », avec le duo Violaine Trimaille (harpiste celtique) et Maxime d’Artensac (guitariste et chanteur).

Restauration possible dès 19h. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

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English : Concert Solas Na Mara

L’événement Concert Solas Na Mara Avranches a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MSM Normandie – BIT Genêts