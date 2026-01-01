Concert Soleil d’hiver Nilvange

Concert Soleil d’hiver

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

La création de Soleil d’Hiver est un spectacle de Grégory Dargent, coproduit par Le Gueulard Plus.

Un voyage musical et visuel unique, où l’exploration sonore se mêle à une mise en scène immersive. Grégory Dargent nous embarque dans une odyssée contemporaine, entre sonorités acoustiques et textures électroniques. Il s’agit d’une recherche sur la mémoire, la perte, sur une création retraçant son histoire, celle du fils d’un enfant ayant quitté l’Algérie pendant la guerre, et ayant enfoui son histoire des années durant.Tout public

English :

Soleil d’Hiver is a show by Grégory Dargent, co-produced by Le Gueulard Plus.

A unique musical and visual journey, where sonic exploration blends with immersive staging. Grégory Dargent takes us on a contemporary odyssey, between acoustic sounds and electronic textures. It’s an exploration of memory and loss, a creation that retraces his story as the son of a child who left Algeria during the war, burying his story for years.

