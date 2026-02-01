Concert: Soleo Portes-lès-Valence
Salle Georges Brassens Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-25 18:30:00
fin : 2026-02-25 19:30:00
2026-02-25
Collectif Les Entêtés
Musique, percussions corporelles Tout public dès 6 ans
Soleo est une rencontre musicale chorégraphiée et théâtralisée entre la musique et le mouvement, le rire et l’émerveillement, l’ici et l’ailleurs.
Salle Georges Brassens Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr
English :
Music, body percussion ? For all ages 6 and up
Soleo is a choreographed, theatrical musical encounter between music and movement, laughter and wonder, here and elsewhere.
