Concert: Soleo

Salle Georges Brassens Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 18:30:00

fin : 2026-02-25 19:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Collectif Les Entêtés

Musique, percussions corporelles Tout public dès 6 ans

Soleo est une rencontre musicale chorégraphiée et théâtralisée entre la musique et le mouvement, le rire et l’émerveillement, l’ici et l’ailleurs.

.

Salle Georges Brassens Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Collectif Les Entêtés

Music, body percussion ? For all ages 6 and up

Soleo is a choreographed, theatrical musical encounter between music and movement, laughter and wonder, here and elsewhere.

L’événement Concert: Soleo Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2025-06-27 par Valence Romans Tourisme