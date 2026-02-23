Concert Solexwing La Cantina Rochefort

Concert Solexwing

La Cantina 14 quai aux Vivres Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 21:00:00

fin : 2026-03-27 23:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Tous les week-ends, la cave de La Cantina se met en fête et vous propose des soirées festives sous les voutes de Vivre[s].

.

La Cantina 14 quai aux Vivres Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 70 02 90 contact@vivres.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Solexwing

Every weekend, La Cantina’s cellar gets into the party spirit and offers festive evenings under the vaults of Vivre[s].

L’événement Concert Solexwing Rochefort a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan