Concert Solf’Amis Le bourg Poil
samedi 26 septembre 2026 · Le bourg · Poil
Informations pratiques
Poil
Concert Solf’Amis
Le bourg Eglise Saint-Romain Poil Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Concert Solf’Amis
Concert du groupe vocal Solf’Amis, chansons françaises et internationales contemporaines à 4 voix.
À 20h à l’église Saint-Romain. Participation libre.
Buvette à l’issue du concert.
Contact et infos : poilauxpotes.com .
Le bourg Eglise Saint-Romain Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Solf’Amis
L’événement Concert Solf’Amis Poil a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Rives du Morvan
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