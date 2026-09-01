UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Poil

Concert Solf’Amis Le bourg Poil

samedi 26 septembre 2026 · Le bourg · Poil

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le bourg
Adresse
Eglise Saint-Romain
Ville
58170 Poil
Département
Nièvre
Tarif

Poil

Concert Solf’Amis

Le bourg Eglise Saint-Romain Poil Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Concert Solf’Amis
Concert du groupe vocal Solf’Amis, chansons françaises et internationales contemporaines à 4 voix.
À 20h à l’église Saint-Romain. Participation libre.
Buvette à l’issue du concert.
Contact et infos : poilauxpotes.com   .

Le bourg Eglise Saint-Romain Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert Solf’Amis

L’événement Concert Solf’Amis Poil a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Rives du Morvan

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