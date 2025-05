Concert soliadaire – Salle Jean Claude Frétigny Pissy-Pôville, 17 mai 2025 19:00, Pissy-Pôville.

Seine-Maritime

Concert soliadaire Salle Jean Claude Frétigny Rue de l’École Pissy-Pôville Seine-Maritime

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Ce concert solidaire est un évènement exceptionnel dans la commune de Pissy-Pôville et il servira de soutien au projet des trois héroïnes Melina, Isabelle, et Amélie qui partiront braver le désert du Maroc.

Le trek Rose est un vrai défi humain sportif et solidaire qui permet de soutenir des populations vivant dans des zones reculées du Maroc !

Sur place retrouvez Furious Georgettes un groupe de rock de 5 amis ainsi qu’une partie restauration

Tarif 5 euros et Participation LIBRE !!!!!

Ce concert exceptionnel est basé sur un principe solidaire, le billet est à 5 euros mais vous pouvez donner ce que vous voulez en plus et les bénéfices serviront aux soutiens d’associations humanitaires en faveur de villages dans le désert du Maroc

Salle Jean Claude Frétigny Rue de l’École

Pissy-Pôville 76360 Seine-Maritime Normandie

English : Concert soliadaire

This solidarity concert is an exceptional event in the commune of Pissy-Pôville, and will support the project of the three heroines: Melina, Isabelle and Amélie, who will be braving the Moroccan desert.

The trek Rose is a real human, sporting and solidarity-based challenge that supports people living in remote areas of Morocco!

On site, you’ll find Furious Georgettes, a rock band made up of 5 friends, as well as a catering area

Price: 5 euros and FREE participation !!!!!

This exceptional concert is based on the principle of solidarity: the ticket is 5 euros, but you can donate whatever you like in addition, and the profits will be used to support humanitarian associations in favor of villages in the Moroccan desert

German :

Dieses Solidaritätskonzert ist ein außergewöhnliches Ereignis in der Gemeinde Pissy-Pôville und dient der Unterstützung des Projekts der drei Heldinnen Melina, Isabelle und Amélie, die sich aufmachen werden, um der Wüste Marokkos zu trotzen.

Der Rose-Trek ist eine echte menschliche, sportliche und solidarische Herausforderung, die es ermöglicht, Menschen zu unterstützen, die in abgelegenen Gebieten Marokkos leben!

Vor Ort finden Sie Furious Georgettes, eine fünfköpfige Rockband, sowie einen Restaurantbereich

Preis: 5 Euro und FREIE Teilnahme !!!!!

Dieses außergewöhnliche Konzert basiert auf einem solidarischen Prinzip: Die Eintrittskarte kostet 5 Euro, aber Sie können spenden, was Sie wollen, und die Gewinne dienen der Unterstützung humanitärer Organisationen zugunsten von Dörfern in der Wüste Marokkos

Italiano :

Questo concerto di solidarietà è un evento eccezionale nel comune di Pissy-Pôville e servirà a sostenere il progetto delle tre eroine: Melina, Isabelle e Amélie, che partiranno per affrontare il deserto del Marocco.

Il trekking Rose è una vera e propria sfida umana, sportiva e solidale che contribuirà a sostenere le popolazioni che vivono nelle zone remote del Marocco!

I Furious Georgettes, una rock band composta da 5 amici, saranno a disposizione, insieme a un servizio di catering

Prezzo: 5 euro e partecipazione GRATUITA !!!!!

Questo eccezionale concerto si basa su un principio di solidarietà: il biglietto è di 5 euro ma si può donare quanto si vuole in più e il ricavato sarà utilizzato per sostenere associazioni umanitarie a favore dei villaggi del deserto marocchino

Espanol :

Este concierto solidario es un acontecimiento excepcional en la comuna de Pissy-Pôville y servirá para apoyar el proyecto de las tres heroínas: Melina, Isabelle y Amélie, que partirán a desafiar el desierto marroquí.

La marcha Rosa es un auténtico desafío humano, deportivo y solidario que contribuirá a apoyar a las poblaciones que viven en zonas remotas de Marruecos

Furious Georgettes, un grupo de rock formado por 5 amigos, estará presente, así como un servicio de catering

¡¡¡¡¡Precio: 5 euros y participación GRATUITA !!!!!

Este concierto excepcional se basa en un principio de solidaridad: la entrada cuesta 5 euros, pero además puedes donar lo que quieras y los beneficios se destinarán a apoyar a asociaciones humanitarias en favor de los pueblos del desierto marroquí

