Concert solidaire 2500 Voix pour une belle cause Abreschviller

Concert solidaire 2500 Voix pour une belle cause

Salle des fêtes Abreschviller Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

2026-03-07

La chorale des Best’Hoff est très heureuse d’accueillir Les Ephémères de Phalsbourg pour un concert exceptionnel au profit de 2500 Voix.

Concert organisé par le Budokan du Donon.

Entrée libre avec chapeau. L’intégralité des dons sera reversée à la recherche contre les cancers pédiatriques.

Une soirée placée sous le signe du partage, de la musique et de la solidarité.

Venez nombreux soutenir cette belle cause et vibrer avec nous !Tout public

Salle des fêtes Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 6 67 59 38 89 budokandudonon@gmail.com

The Best’Hoff choir is delighted to welcome Les Ephémères de Phalsbourg for an exceptional concert in aid of 2500 Voix.

Concert organized by Budokan du Donon.

Free admission with hat. All proceeds will go to pediatric cancer research.

An evening of sharing, music and solidarity.

Come one, come all to support this wonderful cause and join in the fun!

