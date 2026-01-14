Concert solidaire au profit de France Alzheimer Drôme Salle des fêtes Jean Giono Montélier
Concert solidaire au profit de France Alzheimer Drôme
Salle des fêtes Jean Giono Chemin du Clos Quartier Saint-James Montélier Drôme
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Vous souhaitez soutenir notre association tout en passant un bon moment en famille ou entre amis ?
Venez assiter à notre concert caritatif au profit de France Alzheimer Drôme.
Salle des fêtes Jean Giono Chemin du Clos Quartier Saint-James Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 17 08
English : Concert solidaire au profit de France Alzheimer Drôme
Would you like to support our association while having a good time with family and friends?
Come along to our benefit concert for France Alzheimer Drôme.
