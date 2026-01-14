Concert solidaire au profit de France Alzheimer Drôme Salle des fêtes Jean Giono Montélier

Concert solidaire au profit de France Alzheimer Drôme

Salle des fêtes Jean Giono Chemin du Clos Quartier Saint-James Montélier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Vous souhaitez soutenir notre association tout en passant un bon moment en famille ou entre amis ?

Venez assiter à notre concert caritatif au profit de France Alzheimer Drôme.

.

Salle des fêtes Jean Giono Chemin du Clos Quartier Saint-James Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 17 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert solidaire au profit de France Alzheimer Drôme

Would you like to support our association while having a good time with family and friends?

Come along to our benefit concert for France Alzheimer Drôme.

L’événement Concert solidaire au profit de France Alzheimer Drôme Montélier a été mis à jour le 2026-01-14 par Valence Romans Tourisme