Concert Solidaire au profit de l’association Les Fresques de l’Eglise Saint-Michel Église Saint-Michel Beautiran

L’Association des fresques de l’église Saint-Michel, avec le soutien de la Municipalité, poursuit ses démarches pour faire restaurer les peintures murales anciennes découvertes sur la voûte du chœur.

Récemment, la Conservatrice des Monuments Historiques de la DRAC, accompagnée d’un architecte du patrimoine et d’une restauratrice, a confirmé le grand intérêt patrimonial de ces fresques et a encouragé la poursuite du projet. La richesse des objets anciens conservés dans l’église a également été soulignée.

Le coût de la restauration s’élève à 77 000 €.

Pour financer le projet, un concert est organisé le vendredi 20 mars à 20h30, avec trois chorales dirigées par Arnauld Martin.

La participation sera libre au chapeau afin de soutenir la valorisation touristique de l’église du XIIe siècle. .

