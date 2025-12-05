Concert solidaire Aurèle Marthan au piano Ogeu-les-Bains

Concert solidaire Aurèle Marthan au piano

Eglise Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Concert de Noël avec les maîtres allemands interprété par le pianiste Aurèle Marthan au profit de H.B.S. (Haut Béarn Solidarité). .

Eglise Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 84 29 26

