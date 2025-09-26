Concert solidaire aux Docks Jamais sans toit Cahors

Concert solidaire aux Docks Jamais sans toit Cahors vendredi 26 septembre 2025.

Concert solidaire aux Docks Jamais sans toit

430 allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 23:59:00

2025-09-26

Un week-end solidaire aux Docks organisé par l’association Jamais Sans Toit avec la participation du collectif AMIgrants.

20h30 > 01h CONCERT SOLIDAIRE (restauration sur place)

Réservation par mail info@jst46-cahors.fr

Tarif unique 10€ / Tarif solidaire 20€

SILKY COLLECTIVE:

Fusion de styles, métissage de genres, les Silky Collective vous embarquent dans leur monde teinté de Funk, Jazz et Groove…

LIBREVILLE:

Des basses hypnotiques, des mélodies ciselées par des instruments traditionnels tels le balafon ou la kora, une guitare résolument funk et des rythmiques vitaminées nous plongent dans une ivresse dansante sans frontière.

UN P’TIT GARS DU COIN:

Un p’tit gars du coin aborde divers sujets sans lourdeur et sans donner de leçons tout en restant festif, avec une rythmique qui incite à user les semelles !

430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

A weekend of solidarity at Les Docks organized by the Jamais Sans Toit association, with the participation of the AMIgrants collective.

8:30 pm > 1 am: SOLIDARITY CONCERT (on-site catering)

Reservations by e-mail: info@jst46-cahors.fr

Single ticket price: 10? / Solidarity ticket price: 20?

SILKY COLLECTIVE:

A fusion of styles and genres, Silky Collective take you into their world of Funk, Jazz and Groove?

LIBREVILLE:

Hypnotic bass, melodies chiselled by traditional instruments such as the balafon or the kora, a resolutely funk guitar and vitamin-packed rhythms plunge us into a borderless dance intoxication.

UN P?TIT GARS DU COIN:

Un p?tit gars du coin tackles a variety of subjects without being heavy-handed or preachy, while remaining festive, with a rhythm that encourages you to wear out your soles!

German :

Ein solidarisches Wochenende in Les Docks, organisiert von der Organisation Jamais Sans Toit und unter Beteiligung des Kollektivs AMIgrants.

20:30 > 01:00 Uhr: SOLIDARISCHES KONZERT (Verpflegung vor Ort)

Reservierung per E-Mail: info@jst46-cahors.fr

Einheitstarif: 10? / Solidaritätstarif: 20?

SILKY COLLECTIVE:

Die Silky Collective, eine Mischung aus verschiedenen Stilen und Genres, entführt Sie in ihre Welt aus Funk, Jazz und Groove?

LIBREVILLE:

Hypnotische Bässe, Melodien, die von traditionellen Instrumenten wie dem Balafon oder der Kora geprägt sind, eine funkige Gitarre und vitaminreiche Rhythmen versetzen uns in einen grenzenlosen Tanzrausch.

EIN KLEINER KERL AUS DER GEGEND:

Un p’tit gars du coin spricht verschiedene Themen an, ohne schwerfällig und belehrend zu sein, und bleibt dabei festlich, mit einer Rhythmik, die dazu anregt, die Sohlen abzulaufen!

Italiano :

Un fine settimana di solidarietà a Les Docks organizzato dall’associazione Jamais Sans Toit, con la partecipazione del collettivo AMIgrants.

20.30 > 1.00: CONCERTO DI SOLIDARIETÀ (catering sul posto)

Prenotazioni via e-mail: info@jst46-cahors.fr

Prezzo del biglietto singolo: 10? / Prezzo del biglietto solidale: 20?

COLLETTIVO SILKY:

Una fusione di stili e generi, i Silky Collective vi portano nel loro mondo di Funk, Jazz e Groove?

LIBREVILLE:

Bassi ipnotici, melodie cesellate da strumenti tradizionali come il balafon e la kora, chitarra decisamente funk e ritmi vitaminici ci immergono in un’ebbrezza danzante che non conosce confini.

UN P?TIT GARS DU COIN:

Un p?tit gars du coin affronta una varietà di argomenti senza essere pesante o predicatorio, rimanendo festoso, con un ritmo che incoraggia a consumare le suole!

Espanol :

Fin de semana solidario en Les Docks organizado por la asociación Jamais Sans Toit, con la participación del colectivo AMIgrants.

20.30 h > 01.00 h: CONCIERTO SOLIDARIO (restauración in situ)

Reservas por correo electrónico: info@jst46-cahors.fr

Precio de la entrada individual: 10? / Precio de la entrada solidaria: 20?

COLECTIVO SILKY:

Fusión de estilos y géneros, Silky Collective te adentra en su mundo de Funk, Jazz y Groove?

LIBREVILLE:

Bajos hipnóticos, melodías cinceladas a partir de instrumentos tradicionales como el balafón y la kora, guitarras decididamente funk y ritmos vitaminados nos sumergen en una embriaguez bailable que no conoce fronteras.

UN P?TIT GARS DU COIN:

Un p?tit gars du coin aborda temas variados sin ser pesado ni sermoneador, sin dejar de ser festivo, ¡con un ritmo que incita a gastar las suelas!

