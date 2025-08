Concert solidaire Bussang

Concert solidaire Bussang dimanche 28 septembre 2025.

Concert solidaire

9 allée du Casino Bussang Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 15:00:00

Concert solidaire pour l’école de musique de l’Union Musicale du Thillot, l’harmonie de Bussang-Saint-Maurice et la Ramoncenaise.Entrée libre.Buvette (recette intégralement reversée à l’école de musique).Tout public

9 allée du Casino Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 28 88 00

English :

Concert in support of the Union Musicale du Thillot music school, the Bussang-Saint-Maurice wind band and La Ramoncenaise.free admission.refreshments (all proceeds donated to the music school).

German :

Solidaritätskonzert für die Musikschule der Union Musicale du Thillot, die Harmonie von Bussang-Saint-Maurice und die Ramoncenaise.Freier Eintritt.Getränkeausschank (Einnahmen gehen vollständig an die Musikschule).

Italiano :

Concerto a favore della scuola di musica Union Musicale du Thillot, della banda di Bussang-Saint-Maurice e della banda di Ramoncenaise, con ingresso libero e bar per il rinfresco (il ricavato andrà alla scuola di musica).

Espanol :

Concierto a beneficio de la escuela de música Union Musicale du Thillot, de la banda de viento de Bussang-Saint-Maurice y de la banda de Ramoncenaise, con entrada libre y bar (todos los beneficios se destinarán a la escuela de música).

L’événement Concert solidaire Bussang a été mis à jour le 2025-07-28 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES