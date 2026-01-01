Concert solidaire Ces enfoirés d’Orthéziens Théâtre Francis Planté Orthez

Concert solidaire Ces enfoirés d’Orthéziens

Théâtre Francis Planté 23 place Marcadieu Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Concert sur le thème de l’Amour. .

Théâtre Francis Planté 23 place Marcadieu Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 93 80 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert solidaire Ces enfoirés d’Orthéziens

L’événement Concert solidaire Ces enfoirés d’Orthéziens Orthez a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Coeur de Béarn