Concert Solidaire Chapelle du Carmel Tours Samedi 11 avril, 20h00 Gratuit. participation libre

Des voix qui se resonnent

L’association Voix Libérées de Touraine, avec le soutien du diocèse de Tours, organise un concert solidaire le samedi 11 avril 2026 à 20h, à la Chapelle du Carmel (13 rue des Ursulines, Tours).

Cette soirée réunira deux ensembles vocaux :

Voce 4 Terra (groupe vocal d’hommes),

G-Singers (ensemble gospel mixte),

avec la participation d’anciens Petits Chanteurs de Touraine pour un chant commun final.

Au-delà de la dimension artistique, cet événement porte une signification particulière : l’un des chanteurs de Voce 4 Terra, ancien Petit Chanteur de Touraine et aujourd’hui membre de notre association, a souhaité contribuer à une initiative de fraternité, de solidarité et d’espérance, en soutien aux actions menées par Voix Libérées de Touraine.

Non seulement vous êtes chaleureusement invité mais nous serions très reconnaissants si vous pouviez relayer l’information.

Vous trouverez en pièce jointe l’affiche ainsi que les éléments pratiques.

Nous restons bien entendu disponibles pour toute information complémentaire.

Avec nos remerciements pour l’attention portée à cette initiative locale,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-11T22:00:00.000+02:00

pcantores37@gmail.com http://www.pcantores37.org 06 74 63 69 45

Chapelle du Carmel 13 rue des Ursulines 37000 Tours Cathédrale Tours 37000 Indre-et-Loire



