Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 15:00 –

Gratuit : non Prix libre à partir de 8€ Prix libre à partir de 8€ (au profit de l’association ALterSoin pour Tous 44 reservation via helloassohttps://www.helloasso.com/associations/altersoin-pour-tous-44/evenements/concert-de-la-chorale-pass-moi-l-sol ou par téléphone 07 81 32 54 14 ou contact@altersoin.org Tout public

Dimanche 14 décembre à 15hSalle du Dix – 10 place des Garennes, 44100 NantesPrix libre à partir de 8€ (au profit de l’Association AlterSoin pour Tous 44La chorale « Pass’moi l’Sol » est un groupe vocal d’une trentaine de choristes amateursSon programme, à l’éclectisme inSolent, composé (presque) Solement de chansons françaises contemporaines, où la Solennité et l’émotion la plus vraie côtoient à tout moment l’humour le plus débridé, a été concocté par, sa chef de chœur, Martine Jorda. Un peu à l’écart, mais tellement présent, Vincent Rébillard accompagne au piano cette petite troupe fort sympathique.AterSoin pour Tous 44 est une association dont la mission est de rendre accessibles des soins complémentaires de qualité aux personnes en situation de précarité.

Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100

https://www.helloasso.com/associations/altersoin-pour-tous-44/evenements/concert-de-la-chorale-pass-moi-l-sol