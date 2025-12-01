Concert Solidaire de Noël Classe de Chant Haguenau

Concert Solidaire de Noël Classe de Chant Haguenau samedi 13 décembre 2025.

24 Rue du Maire andré Traband Haguenau Bas-Rhin

Samedi 2025-12-13 14:00:00

La classe de chant de l’EMMDH, sous la direction de Marie Burckner, vous convie à un concert de Noël plein de chaleur et de convivialité, où les élèves interpréteront des chants festifs pour partager la magie des fêtes. Concerts à 14h et 16h.

La classe de chant de l’EMMDH, sous la direction de Marie Burckner, vous convie à un concert de Noël plein de chaleur et de convivialité, où les élèves interpréteront des chants festifs pour partager la magie des fêtes.

24 Rue du Maire andré Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est davide.petrillo@agglo-haguenau.fr

English :

The EMMDH singing class, under the direction of Marie Burckner, invites you to a Christmas concert full of warmth and conviviality, where students will perform festive songs to share the magic of the festive season. Concerts at 2pm and 4pm.

German :

Die Gesangsklasse der EMMDH unter der Leitung von Marie Burckner lädt Sie zu einem Weihnachtskonzert voller Wärme und Geselligkeit ein, bei dem die Schülerinnen und Schüler festliche Lieder vortragen, um den Zauber der Feiertage zu teilen. Konzerte um 14 Uhr und 16 Uhr.

Italiano :

La classe di canto dell’EMMDH, sotto la direzione di Marie Burckner, vi invita a un concerto di Natale pieno di calore e convivialità, in cui gli studenti si esibiranno in canzoni festive per condividere la magia delle feste. Concerti alle 14.00 e alle 16.00.

Espanol :

La clase de canto de la EMMDH, bajo la dirección de Marie Burckner, le invita a un concierto de Navidad lleno de calidez y convivencia, en el que los alumnos interpretarán canciones festivas para compartir la magia de las fiestas. Conciertos a las 14h y a las 16h.

