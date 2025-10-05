Concert solidaire de Noël Eglise Notre-Dame Le Pellerin

Concert solidaire de Noël Eglise Notre-Dame Le Pellerin mardi 16 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-16 20:00 –

Gratuit : non Gratuit et ouvert à tousParticipation libre au profit du Bac à sable Tout public

Le 16 décembre à 20h, l’église du Pellerin accueillera la 9ème édition du Concert solidaire de Noël. Une nouvelle occasion de célébrer ce temps en musique dans l’harmonie et la paix, la joie et l’espoir de cette période de fin d’année et de les partager simultanément avec les Associations pellerinaises. Cette année encore, musicalité et solidarité résonneront à l’unisson au « choeur » de l’église Notre-Dame.En effet, tandis que le ténor Mikaël Weill enchantera la Nef de sa voix solaire et de ses aigus triomphants, le baryton Arnaud Kientz, révélera toute l’étendue de sa tessiture avec bravoure. La lumineuse soprano Inès Hubert-Chiché complétera ce trio opératique accompagné au piano par le fidèle et pédagogue Frédéric Jouannais.Entre accordéon, guitare, piano, violoncelle, voix… du classique à la pop en passant par des improvisations de jazz fougueuses et brillantes, c’est un parcours musical joyeux qu’offriront avec passion et entousiasme les très talentueux Vincent Dupas, Simon Morant, GUS, Guillaume Robert mais aussi les engagées de la 1ère heure Bernadette, Catherine et les dernières arrivées Isabelle, Martine… Une soirée hommage Cette édition revêtira une émotion toute particulière. Nous aurons en effet une pensée profonde pour Paolo Castorina, musicien d’exception et fidèle compagnon du concert solidaire depuis sa création, qui nous a quittés cette année.Saxophoniste, flûtiste et chanteur à la voix napolitaine inoubliable, Paolo a illuminé huit éditions de son talent immense et de sa générosité, touchant le cœur des Pellerinais bien au-delà de la musique.Un hommage musical viendra honorer sa mémoire, pour que résonnent encore, dans l’église du Pellerin, l’éclat et la chaleur de son art.Gratuit et ouvert à tousParticipation libre au profit du Bac à sable

Eglise Notre-Dame Le Pellerin 44640

02 40 97 36 35