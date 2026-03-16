Concert solidaire des choeurs du lundi de l’OPAR Eglise paroissiale Saint-Paul Rennes Dimanche 22 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Concert solidaire annuel sous la direction du chef de choeur Bruno Takorian avec la participation de la chorale AMHV d’Acigné, répertoire divers et varié.

Les choeurs du lundi de l’Opar (Observatoire et Pôle d’Animation des Retraités Rennais) vous propose son concert solidaire annuel.

Il sera dirigé par le chef de choeur Bruno Takorian avec la participation de la chorale AMHV (Association musicale de Haute Vilaine) d’Acigné et vous proposera un répertoire divers et varié.

Pour le plaisir de chanter et d’offrir au public un moment musical et de chants partagés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-22T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T17:00:00.000+01:00

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choeursdulundi.opar@orange.fr

Eglise paroissiale Saint-Paul 35 rue de Brest Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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