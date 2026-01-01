Concert Solidaire Duo Jazz

352 village de Bréca Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 21:00:00

fin : 2026-01-31 22:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Les Canailles du Marais ont le plaisir d’accueillir le Duo Jazz The Relators pour une soirée musicale chaleureuse et engagée.

Concert au profit des Restos du Cœur

Participation libre (The Relators reverseront la moitié des fonds)

Une belle soirée jazz à partager entre amis ou en famille, autour d’un verre, pour la bonne cause.

Réservation concert 06 89 27 12 99 .

352 village de Bréca Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 42 aubergedebreca@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Solidaire Duo Jazz Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-01-01 par ADT44