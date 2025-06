Concert solidaire Grand récital de piano par Olivier Bouet Deauville 29 juin 2025 16:00

Calvados

Concert solidaire Grand récital de piano par Olivier Bouet Eglise Saint-Augustin Deauville Calvados

Début : 2025-06-29 16:00:00

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Dans la cadre de la 3e édition du Duo inclusif, qui vise à faire participer des enfants en situation de handicap aux épreuves scolaires du Triathlon International de Deauville Normandie dans un esprit d’inclusion et de partage, le Rotary Club de Deauville propose également un grand récital de piano par Olivier Bouet au profit des jeunes sportifs normands porteurs d’un handicap.

Olivier Bouet est pianiste, organiste, concertiste et compositeur. Il s’est installé en Normandie en 2013 après avoir appris et enseigné le piano pendant trente ans dans le Nord de la France. Il est depuis début 2022 le nouveau titulaire de l’orgue de l’église Saint-Augustin de Deauville.

Eglise Saint-Augustin

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 6 80 75 15 35 secretaire@rotarydeauville.org

English : Concert solidaire Grand récital de piano par Olivier Bouet

As part of the 3rd edition of the Duo Inclusif, which aims to involve disabled children in the school events of the Deauville Normandy International Triathlon in a spirit of inclusion and sharing, the Rotary Club of Deauville is also offering a grand piano recital by Olivier Bouet to benefit young disabled athletes in Normandy.

Olivier Bouet is a pianist, organist, concert performer and composer. He moved to Normandy in 2013 after learning and teaching piano for thirty years in northern France. Since early 2022, he has been the new organist at Deauville’s Saint-Augustin church.

German : Concert solidaire Grand récital de piano par Olivier Bouet

Im Rahmen der dritten Ausgabe des « Duo inclusif », bei dem Kinder mit Behinderungen im Geiste der Inklusion und des Teilens an den Schulwettbewerben des Triathlon International de Deauville Normandie teilnehmen, bietet der Rotary Club Deauville außerdem ein großes Klavierkonzert von Olivier Bouet zugunsten junger normannischer Sportler mit Behinderungen an.

Olivier Bouet ist Pianist, Organist, Konzertmusiker und Komponist. Er ließ sich 2013 in der Normandie nieder, nachdem er dreißig Jahre lang in Nordfrankreich Klavier gelernt und unterrichtet hatte. Seit Anfang 2022 ist er der neue Inhaber der Orgel der Kirche Saint-Augustin in Deauville.

Italiano :

Nell’ambito della terza edizione del Duo Inclusif, che mira a far partecipare i bambini con disabilità alle gare scolastiche del Triathlon Internazionale di Deauville Normandia in uno spirito di inclusione e condivisione, il Rotary Club di Deauville propone anche un recital di pianoforte a coda di Olivier Bouet a favore dei giovani sportivi disabili della Normandia.

Olivier Bouet è pianista, organista, concertista e compositore. Si è trasferito in Normandia nel 2013 dopo aver studiato e insegnato pianoforte per trent’anni nel nord della Francia. Dall’inizio del 2022 è il nuovo organista della chiesa di Saint-Augustin a Deauville.

Espanol :

En el marco de la 3ª edición del Duo Inclusif, cuyo objetivo es que los niños discapacitados participen en las pruebas escolares del Triatlón Internacional de Deauville Normandía en un espíritu de inclusión y de compartir, el Rotary Club de Deauville ofrece también un recital de piano de cola a cargo de Olivier Bouet en beneficio de los jóvenes deportistas discapacitados de Normandía.

Olivier Bouet es pianista, organista, concertista y compositor. Se trasladó a Normandía en 2013 después de aprender y enseñar piano durante treinta años en el norte de Francia. Desde principios de 2022, es el nuevo organista de la iglesia de Saint-Augustin de Deauville.

