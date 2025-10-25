Concert solidaire Jazz et Lindy hop Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Concert solidaire Jazz et Lindy hop Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 20:00 – 23:59

Gratuit : non 20 € Tout public

La soirée débutera avec une initiation au Lindy hop dispensée par la Bounce Family ! S’ensuivra un bal swing pour toutes celles et ceux qui voudront danser !100 % des entrées payées sont reversées au projet de maternité à Madagascar via notre association Appel Détresse.Vous avez la possibilité de faire des dons supplémentaires. Dans tous les cas, vous recevrez un reçu fiscal (66 % de déduction d’impôts).Bar et friandises sur place.Billets disponibles sur HelloAsso

Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

https://www.helloasso.com/associations/appel-detresse/evenements/soiree-jazz-et-danse-lindy-up