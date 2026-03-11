Concert solidaire Jazz&Co64 Jurançon

27 Avenue Bagnell Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-03-20
Concert Solidaire au profit de La Ligue Contre le Cancer
Les musiciens Jazz, Soul et Rock se mobilisent pour soutenir une grande cause.

Organisateur association JAZZ & CO 64   .

