Concert solidaire Jazz&Co64 Jurançon

Concert solidaire Jazz&Co64

27 Avenue Bagnell Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Concert Solidaire au profit de La Ligue Contre le Cancer

Les musiciens Jazz, Soul et Rock se mobilisent pour soutenir une grande cause.

Organisateur association JAZZ & CO 64 .

