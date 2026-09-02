Concert solidaire | Josem L’Eden Eymet

Informations pratiques

Eymet

Concert solidaire | Josem

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre d’Octobre Rose, nous vous proposons un concert solidaire de Josem, Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-Deux-Mers.

L’orchestre de l’école du collège d’Eymet présentera la première partie.

Les bénéfices de la soirée seront reversés au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Billetterie sur place. .

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10

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English : Concert solidaire | Josem

L’événement Concert solidaire | Josem Eymet a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides