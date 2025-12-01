CONCERT SOLIDAIRE La mère Noël est une rockeuse Rodez

CONCERT SOLIDAIRE La mère Noël est une rockeuse, samedi 13 décembre à 20h, à la salle de concert Le Club, Rodez

En partenariat avec les 4 MJC de l’Aveyron Rodez, Onet-le-château, Luc-la-Primaube, Millau

Organisée en partenariat avec les 4 MJC de l’Aveyron, cette soirée est l’occasion de découvrir sur scène 4 groupes qui répètent dans leurs locaux pendant l’année. Pour ce concert solidaire, au profit du Secours Populaire, pas de tarif d’entrée apportez un jouet (en bon état) ou faites un don.

Une attention particulière est portée au développement de la pratique musicale sur notre territoire. Au Club, les artistes amateurs sont encouragés à venir se produire sur une scène équipée en son et lumière, avec le même accueil que celui réservé aux artistes professionnels.

Au profit du Secours Populaire .

37 avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 88 68 contact@oc-live.fr

English :

SOLIDARITY CONCERT: La mère Noël est une rockeuse, Saturday, December 13, 8pm, at Le Club concert hall, Rodez

German :

SOLIDARISCHES KONZERT: La mère Noël est une rockeuse, Samstag, 13. Dezember, 20 Uhr, im Konzertsaal Le Club, Rodez

Italiano :

CONCERTO DI SOLIDARIETÀ: La mère Noël est une rockeuse, sabato 13 dicembre alle 20.00, presso la sala concerti Le Club, Rodez

Espanol :

CONCIERTO SOLIDARIO: La mère Noël est une rockeuse, sábado 13 de diciembre a las 20:00 h, en la sala de conciertos Le Club, Rodez

