Concert solidaire Les AmuZ’ Bouches Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc

Concert solidaire Les AmuZ’ Bouches

Rue de la Guilletière Espace Montluc Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

2026-03-01

Ce concert solidaire est au profit de l’association Actions Continents. La chorale les AmuZ’ Bouches sera guidée par son chef de chœur Yannis Quillaud.

Ouverture des portes dès 13h30, placement libre.

Boissons, pâtisseries et confitures en vente sur place. Une exposition/vente d’artisanat textile sera également proposée à la fin du concert. L’ensemble des pièces textiles est réalisé par les bénévoles de l’association.

Tarifs 10 € (adulte), 5€ (- 12 ans). .

Rue de la Guilletière Espace Montluc Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 30 94 51 actions_continents@laposte.net

